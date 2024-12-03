Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmalarının ardından gözler puan durumuna çevrildi. Galatasaray evinde Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken, bir diğer şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ise Gaziantep FK karşısında 3-1'lik bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe arasında puan farkı 3'e inerken, futbolseverler hafta sonunda oluşan puan durumunu merakla takip etmeyi sürdürüyor. İşte, Süper Lig puan durumu...

Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadeleleri sona erdi. UEFA Avrupa Ligi dönüşü Galatasaray ve Fenerbahçe evinde sahaya çıkarken, Beşiktaş ise Hatay deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek puan farkını 3'e düşürdü. Beşiktaş ise deplasmanda 1-1'lik bir sonuçla İstanbul'a geldi. Alınan sonuçların ardından 2024-2025 Süper Lig puan durumuna bakan taraftar sayısında artış yaşandı.

HATAY VE ALANYASPOR'DAN HAYATİ PUANLAR

Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Beşiktaş karşısında 1 puan alan Hatay, Rıza Çalımbay yönetiminde puanını 8'e çıkardı. Siyah-beyazlılar karşısında önemli bir puan alan ev sahibi takım, alt sıralardan kurtulmak için mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor karşısında aldığı 3 puan ile puanını 14'e çıkartan Alanyaspor ise küme düşme hattından çıkarak yerini Kayserispor'a bıraktı.

2024-2025 SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu tablosuna bakan futbolseverler, kalan maçlarda alınabilecek puan veya puanları hesaplayarak, değerlendirmelerde bulundu. 14 hafta sonunda Galatasaray namağlup bir şekilde ilerlerken, Fenerbahçe'nin ise yükselen formu futbolseveler tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor.

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