Trendyol Süper Lig'de 14. hafta mücadeleleri sona erdi. UEFA Avrupa Ligi dönüşü Galatasaray ve Fenerbahçe evinde sahaya çıkarken, Beşiktaş ise Hatay deplasmanına konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Eyüpspor maçından 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek puan farkını 3'e düşürdü. Beşiktaş ise deplasmanda 1-1'lik bir sonuçla İstanbul'a geldi. Alınan sonuçların ardından 2024-2025 Süper Lig puan durumuna bakan taraftar sayısında artış yaşandı.
HATAY VE ALANYASPOR'DAN HAYATİ PUANLAR
Ligde oynanan karşılaşmaların ardından Beşiktaş karşısında 1 puan alan Hatay, Rıza Çalımbay yönetiminde puanını 8'e çıkardı. Siyah-beyazlılar karşısında önemli bir puan alan ev sahibi takım, alt sıralardan kurtulmak için mücadelesini sürdürdü. Trabzonspor karşısında aldığı 3 puan ile puanını 14'e çıkartan Alanyaspor ise küme düşme hattından çıkarak yerini Kayserispor'a bıraktı.
2024-2025 SÜPER LİG PUAN DURUMU
Süper Lig puan durumu tablosuna bakan futbolseverler, kalan maçlarda alınabilecek puan veya puanları hesaplayarak, değerlendirmelerde bulundu. 14 hafta sonunda Galatasaray namağlup bir şekilde ilerlerken, Fenerbahçe'nin ise yükselen formu futbolseveler tarafından heyecanla takip edilmeye devam ediyor.
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