Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Futbolseverlerin merakla bekeldiği mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından arama motorlarına bakan taraftarlar, Türkmen'in kariyeri hakkında araştırma yapıyor . Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe hakemi Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen nereli? Kaç yaşında?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Mehmet Türkmen yönetecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi heyecan artmaya devam ederken, taraftarlar Türkmen hakkında merak ettiklerini arama motoruna sormaya başladı. Genç hakemin derbi maçına verilmesine şaşıran bazı taraftarlar, Türkmen'in kariyeri hakkında araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki, Mehmet Türkmen kimdir? Mehmet Türkmen kaç yaşında? Nereli? İşte, Beşiktaş-Fenerbahçe maçı hakemi Mehmet Türkmen hakkında merak edilenler...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN KİMDİR?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya gelecek Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Mehmet Türkmen olarak açıklandı. TFF'nin yaptığı açıklamanın ardından, arama motoruna yazılan, "Mehmet Türkmen kimdir?" sorusunda artış yaşandı.

Mehmet Türkmen, Trendyol 1. Lig ve Süper Lig'de görev yapan üst klasman bir hakemdir. Başarılı bir eğitim hayatı olan Türkmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olarak avukatlık görevi yapmaktadır.

MEHMET TÜRKMEN NERELİ?

Genç hakemler arasında ön plana çıkan Mehmet Türkmen Konyalıdır.

MEHMET TÜRKMEN KAÇ YAŞINDA?

1992 yılında doğan Mehmet Türkmen 32 yaşındadır. Konya kökenli olan Türkmen'in İstanbul'da ikamet ettiği biliniyor.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE HAKEMİ MEHMET TÜRKMEN'DEN İLGİNÇ DETAY

Beşiktaş-Fenerbahçe hakemi olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan Mehmet Türkmen'in 2017 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığı öğrenildi. Hakemlik kariyerinde kısa sürede yükseliş gösteren Türkmen, yarışmada aynı başarıyı gösteremeyerek 1000 TL kazanabildi.