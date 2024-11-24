Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmasında Samsunspor evinde Alanyaspor'u konuk ediyor.
Karadeniz ekibi ligde 25 puanla 3. sırada yer alıyor.
Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada bulunuyor.
SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Samsunspor: Okan, Zeki, van Drongelen, Satka, Bola, Tait, Ntcham, Emre, Soner, Dimata, Mouandilmadji.
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Yusuf Özdemir, Efecan, Janvier, Richard, Augusto, Makouta, Cordova.
SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - Alanyaspor maçı saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanıyor.