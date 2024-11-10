Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 12. hafta müsabakasında Göztepe ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Isaac, Tijanic, Fofana, Romulo.
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Aleksic, Pedrinho, Ndao, Yusuf, Kramer.
GÖZTEPE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Konyaspor maçı 10 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.