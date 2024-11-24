Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftası tüm heyecanıyla devam ediyor.
Günün en heyecanlı maçlarından biri de Konya'da Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanıyor.
Mücadelenin canlı anlatımını takip edebilirsiniz.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut.
Hatayspor: Erce, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Rui, Funsho, Joelson, Carlos
KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanan mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.