Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Konyaspor ile Hatayspor karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftası tüm heyecanıyla devam ediyor.

Günün en heyecanlı maçlarından biri de Konya'da Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanıyor.

Mücadelenin canlı anlatımını takip edebilirsiniz.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut.

Hatayspor: Erce, Burak, Kilama, Calvo, Cemali, Lamine, Görkem, Rui, Funsho, Joelson, Carlos

KONYASPOR - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Konyaspor ile Hatayspor arasında oynanan mücadele 24 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.