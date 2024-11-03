Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken 11. hafta müsabakasında Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ:
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Kramer.
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Figueiredo, Serdar, Piatek.
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Konyaspor - Başakşehir maçı 3 Kasım Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.