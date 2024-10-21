Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. hafta kapanış maçında Bodrum FK ile Çaykur Rizespor, Muğla'da karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BODRUM - RİZESPOR MAÇI İLK 11'LER

Bodrum: Diogo, Üzeyir, Ajeti, Ali, Celustka, Fredy, Ahmet, Musah, Pedro, Dimitrov, Puşcaş.

Rizespor: Grbic, Taha, Mocsi, Aliqulov, Halil İbrahim, Papanikoloau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Varesanovic, Emrecan, Jurecka.

BODRUM FK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.