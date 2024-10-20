Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Bodrumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puan alarak ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BODRUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
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