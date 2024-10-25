Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta müsabakasında Adana Demirspor ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Adana Demirspor: Vedat, Abdulsamet, Manev, Semih, Arda Kurtulan, Maestro, Tayfun, İzzet, Ali Yavuz, Salih, Yusuf Barasi
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Kamara, Radakovic, Murat, Charisis, Moutousammy, Turgunbayev, Queensy, Koita, Manaj
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 25 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.