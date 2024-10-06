Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ADANA DEMİRSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - Samsunspor maçı 6 Ekim Pazar günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Adana Demirspor: Vedat, Semih, Gravillon, Arda, Abdulsamet, Tayfun, Maestro, Salih, Ali Yavuz, İzzet, Yusuf Barasi.
Samsunspor: Okan, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki, Ntcham, Bennaser, Emre, Holse, Muja, Mouandilmadji.