Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa sahasında Bodrum FK'yı konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Bodrum FK karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Aytaç, Barak, Hajradinovic, Fall, Da Costa

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Ahmet, Fredy, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

KASIMPAŞA - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Bodrum FK maçı 5 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.