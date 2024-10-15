Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair bir televizyon kanalına flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanının bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz."