TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan yabancı kuralı açıklaması!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, gelecek sezon yabancı kuralının değişeceğini duyurdu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 15.10.2024- 21:38 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024- 22:14
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gündeme dair bir televizyon kanalına flaş açıklamalarda bulundu.
İŞTE O SÖZLER:
"1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanının bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz."
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