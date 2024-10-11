Keita Balde: Galatasaray ve Fenerbahçe bana teklifte bulundular ama...

Yaz transfer döneminde Rus ekibi Spartak Moskova'dan Sivasspor'a transfer olan Keita Balde, A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da forma giyen Keita Balde, A Spor'un sorularını yanıtladı.

29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili önemli bir itirafta bulundu.

İŞTE KEITA BALDE'NİN SÖZLERİ

"Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımlar bana teklifte bulundular ama orta noktada buluşamadık. Sivasspor'da oynamaktan memnunum."

ROMA İKİNCİ EVİM

"Barcelona, futbol hayatımın temelini attı. Hayat şartları beni Lazio'ya götürdü, orada çok güzel günlerim oldu. Roma şehri, benim ikinci evim"

TÜRKİYE'DE KOLAY MAÇ YOK!

"Türkiye'de çok sayıda iyi takım ve iyi oyuncu var, bu ligde kolay maç yok. Süper Lig için mükemmel bir lig olduğunu söyleyebilirim"