Alanyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋