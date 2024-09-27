Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Samsunspor sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Samsunspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta maçları devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Göztepe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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