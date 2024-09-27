Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Başakşehir maçı 27 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Uğur, Samuel, Jan Bieganski, Charisis, Keita Balde, Garry Rodrigues, Koita
Başakşehir: Muhammed, Kemen, Ba, Opoku, Onur, Berkay, Crespo, Figueredo, Deniz, Serdar, Piatek