Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.15'te başlayan müsabakayı, hakem Ali Şansalan yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Alikulov, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Minchev, Sowe.

Kasımpaşa: Giannoitis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Sadiku, Hajradinovic, Gökhan, Aytaç, Ben Ouanes, Fall.

Sezonu ilk 3 haftasında 2 beraberlik, 1 yenilgi alan Kasımpaşa, 2 puanla 14. sırada basamakta bulunuyor. İstanbul ekibi, 3 maçta 5 gol sevinci yaşarken, kalesinde 6 gol gördü.

TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetiyle lige iç saha yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1, Adana Demirspor ile sahasında 2-2 berabere kaldı.

Lacivert-beyazlılar, Rizespor ile ligde oynadığı son 10 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılırken 3 müsabakası beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise son 10 maçın 2'sinde üç puan alan taraf oldu.

Lige 1'er galibiyet, yenilgi ve beraberlikle başlayan, rakiplerine 3 gol atan ancak 7 gol yiyen Rize temsilcisi ise 4 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Sezonun ilk 3 haftasında 1'er beraberlik, galibiyet ve yenilgi alan Çaykur Rizespor, 4 puanla 8. sırada bulunuyor. Rize ekibi, 3 maçta 3 gol sevinci yaşarken kalesinde 7 gol gördü.

RAMS Başakşehir iç saha beraberliğiyle lige başlayan, ikinci haftada Adana Demirspor'u deplasmanda 2-1 yenen Çaykur Rizespor, üçüncü haftada sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 kaybetti.

Yeşil-mavili ekipte sakatlığı bulunan Benhur Keser, Kasımpaşa karşılaşmasında kadroda yer almıyor.