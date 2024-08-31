Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. İki ekipte karşılaşmada sahaya galibiyet için çıkıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LER
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Marko, Oğulcan, Pedrinho, Yusuf, Aleksic, Umut Nayir
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Carole, Kartal Kayra, Cardoso, Bourabia, Boa Morte, Mane, Nazon
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Konyaspor-Kayserispor maçı 31 Ağustos cumartesi günü Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports Max 1'de canlı yayınlanıyor.