Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında lige yeni yükselen Göztepe ile Bodrum FK karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GÖZTEPE - BODRUM FK MAÇI 11'LER

Göztepe: Lis, Sangare, Malcom, Heliton, Taha, Djalma, Dennis, Isaac, Tijanic, Juan, Romulo

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Herelle, Ali, Cenk, Musah, Samet, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Puscas

GÖZTEPE - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Bodrumspor maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'de başladı. Müsabaka beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.