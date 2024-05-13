Transferde Memphis Depay bombası! Süper Lig devine imza atıyor

Süper Lig'de sezonun bitmesine 2 hafta kala gözler artık yavaş yavaş transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda. Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, yeni sezonda iddialı isimleri kadrolarına katma hedefinde. Bu doğrultuda transfer gündemine bomba gibi düşecek bir iddia geldi. Süper Lig devinin, Hollandalı yıldız futbolcu Memphis Depay için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 11:30