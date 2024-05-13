Zirve yarışı transfere yansıdı! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği isim

Bu sezon şampiyonluk yarışında düğüm derbi mücadelesinde çözülecek. Fenerbahçe ile Galatasaray, RAMS Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip puan alması durumunda şampiyonluğu ilan edecek. Sarı-lacivertliler ise galibiyete uzanarak şansını son haftaya taşımak istiyor. Ancak ezeli rakipler transferde de karşı karşıya geldi. İşte devlerin istediği yıldız isim...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 13:30