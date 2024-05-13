Süper Lig'de 37. haftanın maç programı açıklandı! Galatasaray - Fenerbahçe derbisi...

Trendyol Süper Lig'de 37. haftanın maç programı açıklandı. TFF'den yapılan duyuruya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi maçı 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.05.2024- 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024- 09:47