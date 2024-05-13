Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:
17 MAYIS CUMA:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
18 MAYIS CUMARTESİ:
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19 MAYIS PAZAR:
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)