Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Kitsiou, Pedrinho, Efkan, Flips, Bassogog, Tasos, Sowe.
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.
ANKARAGÜCÜ - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Ankaragücü - Alanyaspor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilirsiniz.