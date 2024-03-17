Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Mücadeleyi Fenerbahçe 3-2 kazandı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 13 ile 45+4'te Fred ve 87. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.
Bordo-mavililerin ise 2 golünü 63. dakikada Enis Bardhi ve 78. dakikada penaltıdan Trezequet attı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 79'a yükseltirken, Trabzonspor 49 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1
19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.
37. dakikada Trezeguet'in pasında sol çaprazda Pepe'nin çıkardığı topu, savunmada Ferdi altıpas içinde Enis Destan'dan önce davranarak uzaklaştırdı.
45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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