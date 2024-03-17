Son dakika spor haberi: Olaylı geneç Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu, dostluk ve kardeşlik mesajı yayınlayarak olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağı belirtti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında olaylı bir derbi yaşandı.

Maç sonunda ortalık karışırken Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) mesaj yayınladı.

TFF, "Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

İŞTE AÇIKLAMALARIN TAMAMI:

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında oynanan maç sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.

Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez.

Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın.

Türkiye Futbol Federasyonu