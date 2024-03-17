İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: Soruşturma başlatılmıştır!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'da oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonunda çıkan olaylarla ilgili olarak bir açıklama yayınladı ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.03.2024- 23:58