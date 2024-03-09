Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. TÜMOSAN Konyaspor evinde Yukatel Adana Demirspor'u ağırlıyor. Kritik maçın canlı anlatımı haberimizde..
KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner, Ethemi, Oğulcan, Ndao, Sokol.
Adana Demirspor: Shahrudin, Youcef Atal, Gravillon, Cisse, Milad, Rodrigues, Maestro, Yusuf Erdoğan, Mendoza, Michut, Emre Akbaba.
KONYASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
TÜMOSAN Konyaspor'un sahasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ettiği maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.