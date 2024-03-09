Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bu çekişmeli karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR 11'LERİ:
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindagoye, Caner, Uğur, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah, Koita, Manaj
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz, Yusuf, Efecan, Ahmed Hassan
EMS YAPI SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EMS Yapı Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı 9 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz.