Trendyol Süper Lig'de 30. haftada heyecan devam ediyor. Atakaş Hatayspor ile Yılport Samsunspor Mersin Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
ATAKAŞ HATAYSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Rivasi Pedro, Ömer Faruk, Doğukan, Strandberg
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Soner, Osman, Taylan, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Raman
ATAKAŞ HATAYSPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Atakaş Hatayspor - Yılport Samsunspor maçı 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlardan canlı yayınlanıyor.