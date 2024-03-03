Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Ligde en son Gaziantep FK'yı mağlup eden Çağdaş Atan'ın öğrencileri rakibini mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Süper Lig'de 3 maçtır yenilmeyen Yılport Samsunspor ise deplasmanda galip gelip serisini devam ettirmek istiyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
RAMS BAŞAKŞEHİR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Berkay, Deniz, Aleksic, Kemen, Davidson, Piatek
Yılport Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner, Osman, Taylan, Holse, Ntcham, Raman, Mouandilmadji
RAMS BAŞAKŞEHİR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir - Yılport Samsunspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORS 2'den canlı olarak yayınlanacak.