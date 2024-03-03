RAMS Başakşehir - Yılport Samsunspor CANLI İZLE (Rams Başakşehir - Yılport Samsunspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir sahasında Yılport Samsunspor'u konuk ediyor. Ligde en son Gaziantep FK'yı mağlup eden Çağdaş Atan'ın öğrencileri rakibini mağlup edip galibiyet serisi yakalamak istiyor. Süper Lig'de 3 maçtır yenilmeyen Yılport Samsunspor ise deplasmanda galip gelip serisini devam ettirmek istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 03.03.2024- 14:31