Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaşacak. Siltaş Yapı Pendikspor - Tümosan Konyaspor mücadelesinin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
PENDİKSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Pendikspor - Konyaspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanıyor. Mücadeleyi beIN Sports Max 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Rassoul, Nuno, Lusamba, Ndiaye, Fredrik Midtsjo, Halil, Thiam, Umut Nayir.
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Hadebe, Nzonzi, Soner, Prip, Oğulcan, Ndao, Cikalleshi.