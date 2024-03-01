Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Kasımpaşa ilşe EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşma başladığı gibi golsüz sonuçlandı.

Kasımpaşa aldığı beraberliğin ardından puanını 40 yaptı. EMS Yapı Sivasspor ise 38 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa, İstanbulspor'un konuğu olacak.

EMS Yapı Sivasspor ise sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

KASIMPAŞA 3 MAÇTIR GALİP GELEMİYOR!

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'le 1-1 beraber kalan Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta ise deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

28. haftada Sivas ekibine karşı 2 puan bırakan İstanbul ekibi, ligde 3 maçtır kazanamıyor.

EMS YAPI SİVASSPOR'UN YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Bülent Uygun'un öğrencileri, İstanbul'da konuk olduğu Kasımpaşa karşısında da rakibiyle berabere kalarak yenilmezlik serisini sürdürdü.