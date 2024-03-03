Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu mücadele ardından sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar sonrası Hasan Arat ile Metin Öztürk arasında gerginlik yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Galatasaray derbisi sonrası protokol tribününde yaşanan gerginliğin ardından 'özür' iddiaları gündeme geldi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu. Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Bir iddiaya göre Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, bu paylaşım nedeniyle Hasan Arat'tan özür diledi.

Sporx'in Galatasaray Kulübü yetkililerinden edindiği bilgiye göre; Metin Öztürk, Hasan Arat'tan özür dilemedi.

Olayın ardından Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'ye konuşan Metin Öztürk, "Beşiktaş taraftarı benim kurucu başkanım Ali Sami Yen'e küfür edildiği için özür diledi mi ki biz paylaşım için Hasan Arat'tan özür dileyeceğiz. Önce onlar kurucumuz Ali Sami Yen'e küfür ettikleri için özür dilesin." açıklamasını yaptı.

HASAN ARAT: BEDELİ AĞIR OLUR!

Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.