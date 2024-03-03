Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'la kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve zirve yarışına kayıp yaşamadan devam etti. | Beşiktaş Galatasaray haberleri (BJK GS derbi haberi)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışı veren Galatasaray ile 3.'lük hesabı yapan Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Al Musrati (k.k) kaydetti. Ayrıca siyah-beyazlılarda 88. dakikada Omar Colley, VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından üst üste 9. galibiyetini alan Galatasaray 75 puana yükseldi. 4 maç sonra kaybeden Beşiktaş ise 46 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında G.Saray sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak.

DOLMABAHÇE'DE İLK ZAFER!

Bu galibiyetle birlikte sarı-kırmızılılar, 8. maçından galibiyetle ayrıldı. Bundan önceki karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 6 galibiyet alırken 1 maç da beraberlikle sona ermişti.

ICARDI 2 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 2 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında süre alan Icardi, ligdeki Antalyaspor karşılaşmasını cezası, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük mücadelesini ise sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

3 İSİM İLK KEZ DERBİDE GÖREV ALDI

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde yeni transferler Al-Musrati ve Ernest Muçi ile bu sezon takımın vazgeçilmez oyuncularından olan genç forvet Semih Kılıçsoy, ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Al-Musrati ile Muçi, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu iki oyuncunun yanı sıra altyapıdan yetişen ve siyah-beyazlı takımın son haftalarda gol yükünü çeken 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy da ilk kez derbi maçta görev yaptı.

121. YILA ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaşlı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları koreografiyle siyah-beyazlı kulübün 121. kuruluş yılını kutladı.

Kapalı tribünde Beşiktaş'ın 1903'ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ise "Optik Başkan" olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar ile "Mühendis Oktay" olarak bilinen Oktay Akdemir'in görseli yer aldı.

CİMBOM'DA 5 OYUNCU KADRODA YOK

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde 5 önemli futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-kırmızılılarda Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier'in yanı sıra Wilfried Zaha, Sergio Oliveira ile Abdülkerim Bardakcı kadroya alınmadı.

Zaha ve Abdülkerim'in ağrılarından dolayı riske edilmediği, Oliveira'nın ise teknik ekibin kararıyla kadroya alınmadığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda, derbi müsabakasında cezalı oyuncular Bakhtiyor Zaynutdinov ve Gedson Fernandes ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Tayfur Bingöl maç kadrosunda yer almadı. Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Salih Uçan, müsabakanın ikinci yarısında yerini Cenk Tosun'a bırakmıştı. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov da derbide görev alamadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 2. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahası içinde oluşan karambolde Al-Musrati ters bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

19. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Rashica'nın sol taraftan kullandığı kornerde, doğrudan kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta gitti.

25. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışında sol çaprazından kullandığı frikikte, top yan ağlarda kaldı.

40. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla Beşiktaş ceza sahasına kadar sokulan Kaan Ayhan, pasını Kerem Demirbay'a aktardı. Penaltı noktasına hareketlenen Kerem'in kayarak vuruşunda, zamanında kalesini terk eden Mert Günok'a çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

47. dakikada Muçi'nin ceza yayından çektiği şutta top üstten auta gitti.

51. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mertens, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağa sahip oldu.

60. dakikada kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Al-Musrati, sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Muslera'nın çeldiği topu, altıpas çizgisi önünde Colley kafayla tamamlamaya çalıştı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

61. dakikada Muçi'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta, kaleci Muslera topu kornere çelerek gole izin vermedi.

88. dakikada sağ kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'a sert müdahalede bulunan Colley, sarı kart gördü. VAR'dan yapılan uyarıyla pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi ve Colley'i oyundan ihraç etti.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.