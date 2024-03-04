7 SEZON SONRA BEDEL YÜKSELDİ Yeni yapılan anlaşma sonrasında Süper Lig yayın hakları için ödenen bedel 7 yıl sonra ilk kez yükseldi. 2017-2018 sezonunda Süper Lig yayın hakları için sezonluk 500 milyon dolara anlaşmaya varılırken, söz konusu sezonun ardından rakam kur farkı sebebiyle her yıl aşağı yönlü seyretti ve bu sezon için 80 milyon dolara kadar düştü. Yeni anlaşma ile kulüplerin kasasına girecek 80 milyon dolarlık meblağda, 102 milyon dolar artış yaşandı.

2020-2021 sezonunda 337 milyon dolar olan yayın hakları geliri, bir sonraki sezonda ise 215 milyon dolara geriledi. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan yayın sözleşmesi Türk lirası üzerinden yapıldı. Yayıncı kuruluş, o dönemde yapılan anlaşmayla birlikte kulüplere sezonluk 2 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını taahhüt etti. Bu rakam geçen sezon 127 milyon dolara, bu sezon ise 80 milyon dolara denk geldi.