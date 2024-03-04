Trendyol Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Yukatel Adana Demirspor evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Süper Lig'de son 10 maçta galibiyeti bulunmayan Adana ekibi sahasında kazanıp çıkışa geçmek istiyor.
Ligde son 2 maçını beraberlikle noktalayan VavaCars Fatih Karagümrük ise deplasmanda galip gelmek istiyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük maçı 4 Mart Pazartesi günü saat 17.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
YUKATEL ADANA DEMİRSPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:
Yukatel Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Semih, Gravillon, Mohammadi, Michut, Maestro, Mendoza, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Balotelli
VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Fegholi, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Can Keleş, Markao