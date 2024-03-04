Yukatel Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük CANLI İZLE (Yukatel Adana Demirspor - VavaCars Fatih Karagümrük canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftanın kapanış maçında Yukatel Adana Demirspor sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Süper Lig'de son 10 maçta galibiyeti bulunmayan Adana ekibi sahasında kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Ligde son 2 maçını beraberlikle noktalayan VavaCars Fatih Karagümrük ise deplasmanda galip gelmek istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2024- 16:55