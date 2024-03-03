Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşma ev sahibi ekip RAMS Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Müsabakada RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 47. dakikada Daniel Aleksic kaydetti.
Maçra Yılport Samsunspor 34. dakikada Mouandilmandj 34. dakikada direkt olarak kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
RAMS Başakşehir bu galibiyetle puanını 39'a yükseltti. Yılport Samsunspor ise 33 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.
Yılport Samsunspor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.
RAMS Başakşehir, evinde aldığı Yılport Samsunsunspor galibiyeti sonrası Trendyol Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini aldı.