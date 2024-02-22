Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun başlangıç tarihi belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in yeni sezonu 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de 2024/2025 sezonu 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de ve 1'inci Lig'de yeni sezonun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarla başlayacağı duyuruldu. TFF'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.