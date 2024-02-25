EMS Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor CANLI İZLE (Ems Yapı Sivasspor - Siltaş Yapı Pendikspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de son 4 maçtır mağlup olmayan EMS Yapı Sivasspor sahasında galip gelmek istiyor. Ligde üst üste 2 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, Sivas deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2024- 13:29 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024- 13:37