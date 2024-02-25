Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırlıyor. Süper Lig'de son 4 maçtır mağlup olmayan EMS Yapı Sivasspor sahasında galip gelmek istiyor.
Ligde üst üste 2 mağlubiyet alan Siltaş Yapı Pendikspor, Sivas deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ems Yapı Sivasspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
Sivasspor: Ali Şaşal, Azizbek, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, İbrahim, Bartuğ Elmaz, Caktas, N'Jie, Menig, Rey Manaj.
Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan, Wellinton, Nuno, Badou, Midsjö, Gökcan, Halil, Thiam, Umut Nayir.