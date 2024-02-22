Süper Lig'de 27'nci hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

23 Şubat Cuma:

20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor: Murat Erdoğan

24 Şubat Cumartesi:

13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

16.00 Gaziantep FK - Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Konyaspor - Hatayspor: Zorbay Küçük

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Cihan Aydın

25 Şubat Pazar:

13.30 Sivasspor - Pendikspor: Burak Pakkan

16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor: Burak Şeker

19.00 İstanbulspor - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

26 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen