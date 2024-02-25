Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabera kalan Arvaladze'nin öğrencilrei sahasında evinde galip gelmek istiyor.
Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Corendon Alanyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK - CORENDON ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
VavaCars Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor maçı 25 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ: