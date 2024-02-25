VavaCars Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor (CANLI İZLE) (VavaCars Fatih Karagümrük Corendon Alanyaspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta müsabakasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de son maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabera kalan Arvaladze'nin öğrencilrei sahasında evinde galip gelmek istiyor. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Corendon Alanyaspor ise deplasmanda kazanmak istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 25.02.2024- 13:26 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024- 13:29