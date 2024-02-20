Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce 20.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kurula sevk edildi. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın da tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 16.02.2024 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü'nün 17.02.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-İSTANBULSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SİNAN BOZTEPE'nin (Bitexen Antalyaspor Kulübü Başkanı) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü antrenörü ÇAĞATAY TURAN'ın 17.02.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.02.2024 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası Kulüp İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'ın basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN'ın(Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-YUKATEL ADANA DEMİRSPOR A.Ş Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin 18.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. futbolcusu EL HADJI PAPY MISON DJILOBODJI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.02.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Karar verilmiştir