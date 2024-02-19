Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Rams Başakşehir sahasında Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-2 kazandı ve 10 maç aradan sonra galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Duckens Nazon, 15'te Ali Karimi ve 84. dakikada ise Boa Morte kaydetti. Ev sahibi ekibin golleri ise 58. dakikada Deniz Türüç ve 90'da Hamza Güreler'den geldi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 10 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 32 puana yükseldi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Ligin 27. haftasında Başakşehir deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kayserispor ise sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.