Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki karşılaşmaların VAR kayıtlarının açıklanacağını belirtmişti.
Süper Lig'de 26'ncı hafta oynanan maçların ardından bu uygulama ilk kez kullanıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Youtube kanalından hakemlerin VAR monitörüne çağıldığı bütün pozisyonlar ses kayıtlarıyla birlikte açıklandı.
VAR KONUŞMALARININ PAYLAŞILDIĞI MAÇLAR ŞU ŞEKİLDE:
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük
Hatayspor - Sivasspor
Alanyaspor - Adana Demirspor
Gaziantep FK - Samsunspor
Pendikspor - Trabzonspor
Başakşehir - Kayserispor
İŞTE SÜPER LİG'DE 26. HAFTANIN VAR KAYITLARI