Türk futbolunda yeni dönem: Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Türk futbolunda yeni dönem: Trendyol Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Süper Lig'in VAR kayıtlarınının yayınlanacağını açıklamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Şubat saat 20.00'de VAR kayıtlarını açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2024- 20:02 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024- 20:25