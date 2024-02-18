Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile Yılport Samsunspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR İLK 11'LER
Gaziantep FK: Nita, Ömürcan, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Jevtovic, Maxim, Ogün, Monteiro, Draguş.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Alim, Van Drongelen, Osman, Taylan, Tait, Holse, Muja, Mouandilmadji.
GAZİANTEP FK - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - Samsunspor maçı 18 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.