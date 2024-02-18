Gaziantep FK Samsunspor maçı CANLI İZLE (Gaziantep FK-Yılport Samsunspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2024- 17:02