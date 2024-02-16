Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Kasımpaşa ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:
Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Aytaç, Fall, Hajradinovic, Oğulcan, Nuno Da Costa.
Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Bertolacci, Kourbelis, Emre Mor, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın.
KASIMPAŞA - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı 16 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.