Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-3 eşitlikle sonuçlandı.
Alanyaspor'un gollerini 20. dakikada Jure Balkovec, 33'te Oğuz Aydın ve 77. dakikada ise Florent Hadergjonaj kaydetti. Konuk takımın golleri ise 67'de Emre Akbaba (p) ve 70. dakikada Yusuf Sarı ve 90+7'de Fidan Aliti'den (k.k) geldi.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 29 puana yükseldi. 9 maçtır galip gelemeyen A. Demirspor ise 32 puanda ulaştı.
Ligin 27. haftasında Alanyaspor deplasmanda Vavacars Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Adana Demirspor ise Trabzonspor deplasmanında sahne alacak.