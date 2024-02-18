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Ligin 26. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor kozlarını paylaştı.

Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Gaziantep'in tek golünü 83. dakikada Ogün Özçiçek kaydetti.

Samsunspor'un golünü ise 90+2'de Lubomir Satka attı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor 30 puana yükseldi.

Gaziantep FK da 28 puana çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15'inci dakikada Zeki Yavru'nun ceza alanına gönderdiği topla buluşan Moundilmadji'nin vuruşu yandan auta gitti.

18'inci dakikada Tait'in ceza alanına gönderdiği topu önünde bulan Moundilmadji'nin vuruşu ağlarla buluştu. Ancak, daha sonra yapılan VAR incelemesinde pozisyonun ofsayt olduğu belirlenince gol iptal edildi.

28'inci dakikada Ömürcan'ın ceza alanına ortasıyla buluşan Monteiro'nun vuruşunda top kaleci Okan'da kaldı.

59'uncu dakikada Samsunspor'un kullandığı korner atışında savunmadan dönen topu takip eden Holse'nin vuruşu kalecide kaldı.

83'üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında savunmadan dönen topu takip eden Ogün Özçiçek'in ceza alanı sağ çaprazdan sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

90'ıncı dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza alanında topla buluşan Satka'nın vuruşu filelere gitti: 1-1.