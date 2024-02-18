Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Başakşehir sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Başakşehir - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Kayserispor maçı 19 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.

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