Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
HATAYSPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Cemali, Maksimovic, Kilama, Rivas, Abdulkadir, Massanga, Dele-Bashiru, Halil, Ömer Faruk, Dadaşov.
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Poungouras, Appindangoye, Caner, Emrah, Turgunboev, Charisis, Bartuğ, Manaj, N'Jie.
HATAYSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hatayspor - Sivasspor maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.