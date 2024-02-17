Hatayspor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da mücadeleden 3 puanla ayrılmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2024- 17:22